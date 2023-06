Attivo il nuovo ascensore al Cimitero Nuovo di Sassuolo

È attivo già da alcuni giorni il nuovo ascensore presso l’ossario del Cimitero Nuovo Urbano che permette di accedere al piano primo anche a chi ha a che fare con disabilità motorie.

“Come promesso a suo tempo – afferma il Vicesindaco di Sassuolo Alessandro Lucenti – abbiamo ultimato, in tempi tutto sommato rapidi, l’istallazione di un’infrastruttura tanto necessaria quanto attesa. Un ulteriore investimento nel nostro Cimitero Nuovo, nell’ottica di un’attenzione sempre più costante per i nostri cari e per le loro famiglie. I lavori necessari alla realizzazione ex novo di questa infrastruttura hanno, naturalmente, portato a qualche settimana di disagio e di questo chiediamo scusa ancora una volta; era importante, però, poter fornire anche agli anziani ed a chi deve fare i conti con difficoltà motorie la possibilità di potersi spostare, senza fatica ed in assoluta sicurezza, da un piano all’altro”.