Weekend spettacolare a Fiorano: musical e concerto tra sabato 24 e domenica 25 giugno

Due grandi spettacoli nel fine settimana fioranese, entrambi in Piazza Menotti. Si parte sabato 24 giugno alle 21.00 con il musical “Strilloni. La città vedrà” ossia un recital ispirato al musical Newsies e al film omonimo del 1992. La storia si basa su fatti realmente accaduti alla fine dell’800. Capitanati dal carismatico diciassettenne Jack “Cowboy” Kelly, gli strilloni del New York World decidono di ribellarsi alla sovrattassa imposta dall’editore Joseph Pulitzer e si riuniscono in un sindacato, organizzando una forte protesta. La regia è affidata a Heron Borelli e le coreografie sono curate da Alessandra Piga.

Domenica 25 giugno sempre alle ore 21.00 sarà la volta di un favoloso show con “Un gran bel viaggio” degli ormai conosciuti Borghi Bros. Un concerto che narra la storia musicale italiana dagli anni ’60 fino ad oggi. L’ingresso è gratuito, come per il musical.

Le due serate fanno parte della rassegna Sempre Maggio Fioranese, organizzata dal comitato Fiorano in Festa in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese e GP Eventi, e si inseriscono all’interno del progetto Fiorano Sonora, sostenuto da Fondazione di Modena con il bando “Mi metto all’opera 2023”.