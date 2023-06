Ucraina, Crosetto “Supporto per risoluzione del conflitto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il trattato Nord Atlantico prevede che ogni

decisione in ambito Nato deve essere adottata con il consenso di

tutti gli alleati. Il supporto della comunità internazionale e

dell’Italia all’Ucraina non è portato avanti con l’obiettivo di

una escalation del conflitto ma all’opposto, cioè nella

convinzione che questo possa avere termine quando la Russia si

siederà a un tavolo con l’intenzione di cessare le ostilità”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del question time alla Camera. “L’Italia non trascura alcuna ipotesi di risoluzione del conflitto e promuove contatti e interlocuzioni con tutti gli altri attori internazionali – aggiunge -. Siamo

impegnati a discutere con tutti i partner le modalità del

sostegno”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).