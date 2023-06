SpoRE vaganti, al via l’edizione 2023

Torna SpoRE vaganti, edizione 2023, un progetto che si rivolge a spettatori e spettatrici di Reggio Emilia e provincia che abbiano voglia di attraversare in forma condivisa quattro festival/teatri reggiani: La Corte Ospitale di Rubiera, il Centro teatrale MaMiMò di Reggio Emilia, il Teatro Sociale di Gualtieri e Aria Aperta Teatro Festival a Salvaterra organizzato da Quinta Parete.

Si compone di un calendario di vari appuntamenti dal 23 giugno al 5 agosto ed offre, oltre ad una riduzione sui costi dei biglietti, anche la possibilità di vivere esperienze collaterali all’evento teatrale: aperitivi prima o dopo lo spettacolo, incontri dedicati con le compagnie ospiti, la visita guidata al Teatro Sociale di Gualtieri.

Il progetto è a cura della rete SpoRE – Diffonde teatro, una rete che unisce le Associazioni La Corte Ospitale, Centro teatrale MaMiMò, Teatro Sociale di Gualtieri e Quinta Parete con l’obiettivo di favorire la mobilità degli spettatori e creare buone pratiche condivise.

La prima tappa si terrà a Gualtieri, il 23 giugno 2023 e prevederà, alle ore 19, la visita guidata al Teatro Sociale di Gualtieri e un aperitivo a cui seguirà, alle 21.30, la visione dello spettacolo Italia-Brasile 3 a 2. Il Ritorno, di e con Davide Enia, al Campo Sportivo comunale di Gualtieri.

Secondo appuntamento il 30 giugno 2023 alle ore 19, al Parco Innovazione di Reggio Emilia, con lo spettacolo interattivo IDEDALO del Centro teatrale MaMiMò

SpoRE vaganti prosegue il 10 luglio 2023 a Rubiera, nel chiostro di Corte Ospitale, con L’ULTIMA FIGLIA di Matilde Vigna, alle ore 21.30. Sarà offerto un aperitivo pre-spettacolo e seguirà un incontro con la compagnia.

L’ultimo appuntamento in programma sarà BREVE APOLOGIA DEL CAOS PER ECCESSO DI TESTOSTERONE NELLE STRADE DI MANHATTAN, il 5 agosto 2023 a Salvaterra per Aria aperta Festival Teatro, a cura di Quinta Parete, alle ore 21.30 Villa Segrè, Via L. Reverberi 65. A seguire incontro con la compagnia.

Per diventare una Spora vagante è sufficiente inviare una richiesta di partecipazione alla email sporevagantire@gmail.com, entro il 22 giugno. I posti sono limitati.

Per informazioni: sporevagantire@gmail.com – 0522621133.