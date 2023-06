Nuova sede più ampia e attrezzata per l’ente di formazione ForModena

Con più aule, laboratori rinnovati e spazi più ampi per l’insegnamento e per la progettazione, l’ente di formazione ForModena è pronto ad accogliere gli allievi nella nuova sede di viale Trento Trieste 37 inaugurata questa mattina, mercoledì 21 giugno, con una cerimonia alla quale hanno partecipato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore alla Formazione della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, insieme al presidente di ForModena Francesco Ori e alla direttrice Francesca Malagoli.

La nuova sede, collocata nell’edificio che ospita anche il garage Ferrari, è dotata di tre aule corsi (da 25,10 e 8 postazioni) e due laboratori informatici (da 25 e 10 postazioni), oltre a una sala consultazioni e a uno spazio relax al piano terra, mentre al primo piano ci sono sette uffici, per oltre venti postazioni di lavoro, e una sala riunioni. Curata dalla società di trasformazione urbana CambiaMo, la rifunzionalizzazione degli spazi ha richiesto un investimento complessivo di 265 mila euro finanziato da Comune, ForModena e anche grazie alle risorse messe a bando dalla Regione. I locali sono concessi dal Comune a ForModena per nove anni rinnovabili a canone agevolato.

“Con l’inaugurazione di oggi – ha detto il sindaco Muzzarelli – prosegue la lunga e importante storia della formazione professionale pubblica nella nostra città che l’amministrazione ha sempre sostenuto e che continua a sostenere restando dentro a ForModena perché crediamo nel lavoro che svolge e anche questa nuova sede lo dimostra. Oggi però – ha proseguito – non è solo il giorno di ForModena ma di un progetto di rilancio e rigenerazione urbana che ha coinvolto anche CambiaMo e che ha portato alla valorizzazione della funzione pubblica del garage Ferrari, tornato al Comune, ad avere spazi nuovi e più adeguati per la formazione mentre nei locali dell’RNord che ForModena ha lasciato troverà spazio l’Usl. Una triangolazione virtuosa di rigenerazione urbana con regia pubblica che è, tra l’altro, pienamente coerente con gli indirizzi del nuovo Pug”.

“In coerenza con quanto condiviso nel Patto per il lavoro e per il clima, la Regione Emilia-Romagna – ha affermato l’assessore Colla – sta investendo in modo deciso sulla formazione, perché sappiamo che sulle conoscenze e sui saperi si gioca la partita del nostro futuro. Investire in quella direzione vuol dire anche mettere a disposizione dei nostri giovani, degli utenti deboli, di chi ha necessità di aggiornare le proprie competenze, luoghi belli, accoglienti e con le dotazioni tecniche indispensabili per un apprendimento all’altezza dei nuovi bisogni. Perché anche le aule, i laboratori e gli spazi di condivisione sono fattori fondamentali affinché le persone possano guardare con fiducia al proprio futuro.”

ForModena è l’ente di formazione, accreditato in Regione Emilia Romagna, che ha unificato dal 2013 le tre agenzie formative pubbliche di Modena, Carpi e dei Comuni dell’Area Nord e progetta e realizza corsi e attività formative negli ambiti della formazione continua e permanente, della formazione superiore, per le utenze speciali e per le politiche attive. “La formazione – ha spiegato Francesco Ori – ha ancora oggi un grande valore come ascensore sociale, ed è fondamentale, quindi, che ci siano soggetti pubblici che ci credono e che investono per far crescere le persone e la società”.

Francesca Malagoli ha ricordato gli ambiti nei quali opera ForModena: sociosanitario, competenze multimediali applicate alla valorizzazione del patrimonio culturale, moda, biomedicale, azioni di accompagnamento al lavoro anche per persone con disabilità, fragili e vulnerabili, in collaborazione con i servizi sociali e il collocamento mirato. “Si tratta – ha detto – di attività dai forti contenuti sociali e di grande impatto per il territorio. Basti pensare che ogni anno realizziamo circa 200 corsi che coinvolgono più di 1.700 allievi e avviamo oltre 300 stage in impresa: 90 per i giovani diplomati nei corsi Its e Ifts per la moda e il multimediale; 130 stage per operatori sociosanitari e 80 per persone con disabilità”.

Nella sua storia, ForModena ha diplomato quasi duemila allievi con la qualifica di operatore sociosanitario ed è arrivata all’83ª edizione del corso da mille ore per la stessa qualifica.

LE STORIE DI MARCO, SARA E LORENZO

Marco, 26 anni e l’ambizione di diventare speaker radiofonico: inserito in un tirocinio formativo a Radio Liberamente, oggi ci lavora con un contratto part time. Sara, iscritta durante la pandemia a un corso per operatrice sociosanitaria è stata assunta nella struttura in cui ha svolto il tirocinio. Lorenzo, giovane imprenditore nell’ambito della comunicazione multimediale, ha seguito il nuovo corso sullo storytelling e ha potuto acquisire competenze utili a far decollare la sua start up.

Marco Zollo, Sara Cau e Lorenzo Guerzoni sono i tre allievi di ForModena che hanno raccontato la loro storia di crescita professionale nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’ente di formazione.

Musicista e cantautore, Marco Zollo si è avvicinato giovanissimo al mondo della radio iniziando diverse collaborazioni con web radio e piccole emittenti con l’ambizione di diventare speaker di professione. Non un sogno, ma un obiettivo che Marco ha perseguito con grande determinazione e che ha raggiunto grazie al tirocinio formativo attuato nel 2022 con ForModena che l’ha inserito per una formazione di sei mesi in ambito Frd (Fondo regionale disabili) a Radio Liberamente con il circolo culturale Left. Una bella occasione per farsi conoscere e apprezzare, e infatti, alla conclusione del tirocinio, Marco è stato assunto in radio con un contratto part time che gli consente di essere autonomo e di mettere le basi per costruirsi un futuro.

Sara Cau si è iscritta a maggio 2021 al corso di mille ore per operatore sociosanitario. Pochi mesi dopo aver iniziato il corso, grazie alle deroghe per la gestione dell’emergenza Covid, Sara è stata assunta nella struttura nella quale stava svolgendo il tirocinio mentre continuava e concludeva brillantemente il suo percorso di studi. Dopo aver superato l’esame regionale di qualifica è rimasta a lavorare stabilmente nella stessa struttura. Sara ha voluto ringraziare in modo particolare i docenti che le hanno trasmesso non solo competenze ma anche la passione per il lavoro e che hanno saputo mettersi a disposizione anche a livello personale, fornendo utili consigli, suggerimenti pratici e tantissimi esempi.

Lorenzo Guerzoni, giovane imprenditore nella comunicazione multimediale con una sua start up (una web and media agency) si iscrive a ottobre 2020 al corso sullo storytelling interattivo e immersivo con l’intento di investire il proprio tempo per strutturare meglio il suo futuro professionale. Grazie al percorso formativo riesce ad acquisire competenze utili a decollare nel mondo della comunicazione aziendale, della consulenza e dell’imprenditoria. Oggi, a due anni dalla formazione, Lorenzo ha consolidato e ampliato il lavoro della sua azienda, intrecciando nuove e importanti collaborazioni professionali ed è diventato docente di web design nel corso per Progettista di prodotti multimediali che si sta svolgendo a ForModena.