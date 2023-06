Modena, carabinieri liberi dal servizio riconoscono e arrestano una persona colpita da provvedimento restrittivo

Nella nottata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto un 33enne straniero nei cui confronti pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Nella circostanza, tre militari a diporto, mentre si trovavano all’interno di un esercizio pubblico situato in zona Modena Est, hanno notato una persona nota per i suoi trascorsi giudiziari perché che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento restrittivo del Tribunale di Modena per reati concernenti le sostanze stupefacenti. I militari allertavano la Centrale Operativa che faceva intervenire in ausilio una pattuglia, con la quale traevano in arresto l’uomo in esecuzione del citato provvedimento. La persona arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.