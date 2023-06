Migliaia di persone ad ammirare lo spettacolo di luci e musica del Portico di San Luca

Visto lo straordinario afflusso di persone che ieri sera ha affollato il percorso lungo i portici che portano a San Luca, a piedi e in auto, per ammirare lo spettacolo di luci e musica che dal 19 al 25 giugno colora per la prima volta gli archi del portico, il Comune ha deciso da questa sera di chiudere l’accesso alle auto a via di San Luca, esclusi i residenti.

La chiusura di via di San Luca sarà tutte le sere, dalle ore 20 fino a cessata necessità, da oggi mercoledì 21 giugno fino a domenica 25 giugno compreso, sia dal lato basso del Meloncello che dall’alto della Basilica di San Luca e sarà regolata da pattuglie della Polizia locale sul posto.

Si invitano inoltre le persone che nelle prossime sere si recheranno ad ammirare il portico di San Luca di raggiungere la zona con mezzi pubblici, in bici o a piedi.