Lega Formigine, Romani e Bergamini: “Raccolta rifiuti Porta a Porta, valutare il passo indietro”

Non funziona: è sotto gli occhi di tutti. Allora perché proseguire sulla strada dei disservizi e delle difficoltà?

A fronte dei continui problemi, evidenziati anche dalla stampa, come l’aumento dell’abbandono dei rifiuti e la mancanza di decoro urbano, chiediamo nuovamente di tornare sui propri passi sia a Hera sia all’amministrazione comunale di Formigine, che ha difeso e portato avanti a spada tratta il nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti.

Come detto più volte, la nostra non è una realtà poco virtuosa in tema di raccolta differenziata e per tanto non capiamo il motivo di dovere incrementare il disagio dei cittadini e offrire così a residenti e turisti un’immagine pietosa della città.

Tra lentezza nella raccolta e difficoltà logistiche delle famiglie il nuovo sistema si sta trasformando in un boomerang che rischia di imbruttire il nostro territorio ed aumentare sporcizia e abbandoni selvaggi. Tornare indietro si può: Bologna ne è un esempio. A Formigine partirà a giorni, ultimi giorni per pensare a un dietrofront prima che sia troppo tardi.