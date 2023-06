La sindaca di Vignola, Emilia Muratori ha visitato il Bus della Prevenzione ANT

La sindaca di Vignola Emilia Muratori, in mattinata, ha incontrato i volontari e le aziende che hanno sostenuto il progetto di prevenzione per i noduli sospetti della tiroide di ANT, l’Associazione Nazionale Tumori. Il 20 e 21 giugno, infatti, a Vignola, nell’area esterna alla sede della ditta Asus Store – Mister Web, a Vignola, in via Ca’ de Barozzi, è stato parcheggiato il bus attrezzato che ospita un ambulatorio mobile, allestito da ANT, in grado di offrire alla cittadinanza ecografie gratuite per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei sospetti che necessitano di ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e citologiche. 48 i controlli gratuiti disponibili a Vignola, con posti a prenotazione online che sono andati esauriti nel giro di pochi giorni. La tappa vignolese fa parte del programma nazionale ‘Tour della Prevenzione’ lanciato in occasione del 45esimo compleanno della Fondazione ANT. La tappa vignolese è stata resa possibile dal contributo delle aziende CMP Spa e di Asus Store – Mister Web. La sindaca Emilia Muratori ha incontrato Carlo Camatti, delegato di ANT Vignola, Gianni Ugolini di Mister Web e Stefano Trenti di CMP spa.

“La prevenzione è l’unico strumento che consente di intervenire nei primi momenti in cui insorge una patologia e ne rende più facile la cura – ha confermato la sindaca Emilia Muratori – E’ importante diffondere, nella nostra comunità, la buona abitudine della prevenzione. Per questo ringrazio il prezioso impegno di ANT e la sensibilità delle aziende che lo sostengono”.

“Consci che la prevenzione rappresenti oggi l’arma più efficace per combattere il tumore – hanno ribadito dall’associazione – Fondazione ANT in questi ultimi anni ha dedicato particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione ed educazione sanitaria nelle scuole e sul territorio e ai progetti di diagnosi precoce. Offrendo, al netto delle 3mila assistenze domiciliari quotidiane, oltre 231.000 visite gratuite in 88 province italiane”.