Torna il gruppo di acquisto solare di Legambiente Reggio Emilia

“In un momento in cui la crisi climatica mostra tutti i giorni suoi effetti e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica è un imperativo – dichiara Bokar Diop presidente di Legambiente Reggio Emilia – la nostra associazione lancia una nuova iniziativa a favore delle energie rinnovabili, unica vera strada percorribile (abbinata al risparmio energetico) per risolvere i problemi energetici del Paese”.

“Torna così (dopo i primi due del 2011 e 2013) un gruppo di acquisto solare (GAS), che consentirà – dichiara Massimo Becchi consigliere dell’Associazione – alle famiglie interessate ad installare un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione con anche un eventuale sistema di accumulo, che oltre ad abbattere le emissioni di CO 2 permette di risparmiare tra il 30 e il 40 % circa sul costo delle bollette senza doversi occupare degli aspetti tecnici di questi impianti. Questo grazie alla cosiddetta “massa critica”, ovvero facendo leva sull’acquisto unico (come gruppo) di grossi quantitativi di pannelli da una unica ditta, che garantisce tutti gli aspetti, da quelli amministrativi, di installazione e allaccio alla rete. Nei prossimi giorni verrà poi fatta una gara tra le ditte fornitrici e verrà stilata, da Legambiente, una graduatoria”.

“E’ un’opportunità che certamente i cittadini sapranno e dovranno cogliere – dichiara il Sindaco di Vezzano s/C Stefano Vescovi – anche perché tutti i nuovi impianti potranno poi confluire all’interno delle future comunità energetiche che presto sorgeranno. Le sensibilità su questo argomento vanno aumentate e il ruolo di Legambiente quale coordinatrice del progetto è certamente sinonimo di garanzia aggiunta.”

I partecipanti al gruppo di acquisto realizzeranno degli impianti che potranno usufruire delle detrazioni fiscali del 50 % in 10 anni e con l’energia prodotta e quella venduta in rete ammortizzare in pochi anni l’impianto fotovoltaico.

Si può aderire al GAS anche chiamando la sede al numero 0522.431166 oppure gas@legambientereggioemilia.it.

Altre informazioni sono presenti su www.legambientereggioemilia.it.