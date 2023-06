Toano ascolta storie di vita: Marino Bartoletti ospite del primo evento

La Pro Loco di Toano presenta la serie di eventi culturali intitolata “Toano ascolta storie di vita”. Il primo appuntamento, in programma per venerdì 23 giugno alle ore 21 in Piazza della Chiesa a Toano, vedrà la partecipazione speciale del noto giornalista Marino Bartoletti, intervistato da Leo Turrini.

Marino Bartoletti è un rinomato giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo e scrittore italiano, con una carriera giornalistica di grande prestigio. Laureato in Giurisprudenza con una tesi sulla “Responsabilità penale del direttore di giornale”, ha iniziato la sua attività professionale nel 1968 presso il Resto del Carlino, per poi passare al Guerin Sportivo nel 1971, diretto da Gianni Brera. Negli anni successivi ha lavorato per importanti testate come il Giorno e L’Occhio di Maurizio Costanzo, acquisendo grande esperienza nel campo dello sport.

Bartoletti ha fondato e diretto diverse riviste, tra cui Calcio 2000, Goal e Solocalcio. È stato direttore scientifico della sezione Sport dell’Enciclopedia Treccani e ha pubblicato numerosi libri, tra cui “Lucchinelli cavallo saggio” nel 1981. Durante l’evento, Bartoletti presenterà tre dei suoi libri più recenti: “La cena degli dei” pubblicato nel 2020, “Il ritorno degli dei” pubblicato nel 2021 e “La discesa degli dei” pubblicato nel 2022. Questi libri hanno ricevuto importanti riconoscimenti come il Premio Selezione Bancarella, il Premio Invictus, il Premio Libri di Ulisse e il premio CONI-Memo Geremia.

Leo Turrini, giornalista e scrittore italiano, sarà il moderatore dell’intervista a Marino Bartoletti. Turrini è noto per la sua grande competenza nel mondo dello sport, in particolare nella Formula 1, e ha collaborato con importanti testate giornalistiche come il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. È anche ospite fisso di Race Anatomy su Sky Sport, dove condivide le sue analisi e opinioni sulle gare di Formula 1.

L’evento si svolgerà in Piazza della Chiesa, nel cuore di Toano, offrendo un’atmosfera suggestiva e accogliente per gli spettatori. Sarà un’opportunità unica per ascoltare le storie di vita di Marino Bartoletti e scoprire i suoi successi e le sue passioni.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti gli appassionati di cultura, sport e giornalismo. Si terrà anche in caso di maltempo nei locali del circolo Anspi adiacenti la piazza.

I prossimi eventi della serie “Toano ascolta storie di vita” si terranno il 30 giugno con Marco Dieci e Leo Turrini e il 7 luglio con Jacopo Fo.