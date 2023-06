Le vie della legalità: ”Gioco d’azzardo e involuzione sociale”, tornano gli incontri a Casalgrande

Tornano gli incontri per diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole. Venerdì 23 giugno alle 20.30 in sala espositiva Gino Strada, si terrà l’incontro “Gioco d’azzardo e Involuzione sociale”, dedicato al tema delle ludopatie e all’impatto negativo che questo problema ha sul territorio e sul tessuto sociale.

Per approfondire il tema, abbiamo invitato Filippo Torrigiani, esperto dell’argomento riconosciuto a livello nazionale, consulente del Cnca, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, e della Commissione parlamentare antimafia. Si parlerà di come il gioco d’azzardo patologico si è evoluto nel tempo, di come si è radicato nella società e di quale sia il suo impatto. Inoltre verranno illustrate proposte per migliorare la trasparenza dei dati sul fenomeno e per migliore le regole di gestione del gioco d’azzardo.

Va ricordato che negli ultimi anni l’amministrazione del Comune di Casalgrande tenuto alta l’attenzione sul tema della ludopatia. Già nel consiglio dell’Unione dell’8 giugno 2021 Casalgrande aveva portato una riflessione sul tema del gioco d’azzardo in Italia. Secondo diversi studi internazionali, il gioco d’azzardo crea dipendenza i cui effetti incidono: a) sul benessere delle famiglie, che viene messo a repentaglio dalla dispersione di risorse economiche causate dal gioco; b) sulla sicurezza dei territori, messa in pericolo dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco lecito. Per questo è importante parlare di questo tema e creare consapevolezza sulla pericolosità della ludopatia.

L’ingresso è libero e gratuito.