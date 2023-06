Il Vicesindaco Lucenti risponde all’interrogazione di Serena Lenzotti “Pas e nuova sede”

La prima interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera era a firma di Serena Lenzotti e Maria Savigni del Partito Democratico ed aveva come oggetto “Pas e nuova sede: stato di fatto”.

“A seguito dell’interrogazione di marzo del 2023 ad oggetto “Chiarezza sulle dinamiche dell’ex sede Croce Blu – Pas Sassuollo” – recita l’interrogazione – dopo più di due mesi trascorsi dal Consiglio Comunale nel quale si è discussa l’interrogazione; considerato che il 9 Maggio 2023 il Tribunale di Modena ingiunge alla Società lmmobiliare Bella Vista srl con sede a Modena, ovvero al curatore ed a chiunque occupi senza titolo il detto bene, ex sede Pas di via Ancora, di rilasciare l’immobile [ … ] in piena disponibilità dell’aggiudicataria [dell’asta; tutto ciò premesso interroga il Sindaco e la Giunta per sapere se l’amministrazione ha trovato una sede disponibile per l’Associazione Pas o se è a conoscenza se l’organo direttivo e il presidente dell’associazione hanno individuato una sede idonea per l’associazione a fronte dell’ingiunzione del Giudice di liberare l’immobile”.

Ha risposto il Vicesindaco, con delega al Patrimonio, Alessandro Lucenti.

“L’Amministrazione Comunale e il sottoscritto in primis sono in costante contatto con il Direttivo PAS. Siamo a conoscenza del fatto che l’aggiudicatario dell’immobile ha chiesto di liberare completamente lo stabile; lo abbiamo incontrato di recente per sensibilizzarlo ulteriormente circa l’importanza di questa Associazione per la nostra comunità e per chiedere più tempo possibile per evitare disagi.

Nel frattempo sono state valutate ipotesi di sedi definitive e/o momentanee; nello specifico è stata trovata una soluzione in Via Radici in Piano (zona Comet). I dirigenti della PAS l’hanno visionata, trovata idonea e hanno riferito che, post delibera di Consiglio, prevista a giorni, sottoscriveranno un contratto di locazione. I tempi previsti per il trasloco, da contatti con PAS, dovrebbero completarsi nell’arco di circa un mese.

Preme dunque specificare che non solo il contatto con l’Associazione è continuo tanto che si stanno valutando anche altre ipotesi lungimiranti, ma la stessa PAS ha ribadito che “questa Amministrazione ha dimostrato fattivo e costante sostegno”.