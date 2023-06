Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

-nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 giugno, con orario 22:00-6:00 sarà chiusa l’area di servizio Rubicone ovest, situata nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Rimini nord, verso Ancona.

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 giugno, sarà chiusa la stazione di Cesena in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.

******

Ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna Fiera.

******

E sempre sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 22 e di venerdì 23 giugno, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Ravenna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla Diramazione di Ravenna a Bagnacavallo;

-sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso l’allacciamento con la A14, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare sulla A14 a Faenza.