24^ edizione di “Borghi e Frazioni in Musica” nei comuni dell’Unione Reno Galliera

In partenza mercoledì 21 giugno fino al 16 agosto, la 24a edizione di Borghi e Frazioni in Musica, una delle rassegne musicali più longeve del territorio dell’Unione Reno Galliera.

Nove i concerti all’aperto in programma, tra parchi, piazze e ville nei Comuni di Argelato, Castel Maggiore, Granarolo dell’Emilia, Minerbio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, per una proposta musicale varia per generi ed interpretazioni.

‘La valorizzazione dei luoghi è sempre stata la principale chiave di lettura di questa esperienza, insieme al talento di artisti esordienti ed emergenti’ (Belinda Gottardi – Cultura, pari opportunità e promozione del territorio, Unione Reno Galliera).

L’edizione 2023 è arricchita da nuove proposte della direzione artistica: biciclettate per raggiungere alcune location e food truck nei luoghi più isolati.

Buon viaggio, non solo in musica, per Borghi e Frazioni!

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

CASTEL MAGGIORE Parco Lupicchio

In caso di maltempo: Teatro Biagi D’Antona, via Giorgio La Pira 54

Cinzia Zaccaroni ft Dirùpators

Apre la rassegna il Comune di Castel Maggiore mercoledì 21 giugno con il concerto Cinzia Zaccaroni ft Dirùpators al Parco Lupicchio (ingresso e parcheggio da via Loi – Frabaccia).

Cinzia Zaccaroni, originaria di Cento classe 1988, strepitosa bassista (anzi polistrumentarista) e cantante, artista a 360°, energia pura ed indiscutibile talento del nostro territorio, ha incantato pubblico e giuria all’ultima edizione nel 2022 del talent show X Factor; tra i numerosi progetti ed attività artistiche che coltiva con passione, tenacia e un pizzico di follia, insegna canto e propedeutica musicale.

Daniel Dencs Csaba, poliedrico batterista e percussionista, suonatore di tabla e percussioni africane. Ha suonato nei capiscuola Trabant Mobil, Dobermann Trio, Orchestra Spaziale diretta da Giorgio Casadei; insegna batteria e fra le quinte è l’attuale batterista dei celebri bolognesi Splatterpink capitanati da Diego D’Agata.

Da questo fortunato incontro nascono i Dirùpators, duo d’avanguardia che sul palco, grazie alla durezza dei suoni, riesce a piegare al proprio volere note musicali e tecniche d’esecuzione, regalando atmosfere ruvide e inaspettate.

FoodTruck dalle ore 19.00

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso libero

