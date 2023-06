Sorpreso con dell’hashish dai carabinieri, 21enne nei guai a Castelnuovo Rangone

Sabato pomeriggio, una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Vignola ha effettuato un intervento a Castelnuovo Rangone, dove era stata segnalata una persona aggirarsi con fare sospetto all’interno dell’area condominiale di un’abitazione.

L’immediato intervento della pattuglia ha permesso di fermare e identificare la persona segnalata, un giovane straniero 21enne, che girovagava a piedi tra i palazzi della zona. Il ragazzo, sottoposto a controllo di polizia, è stato trovato in possesso di oltre quattro grammi di hashish che teneva in tasca.

Nei suoi confronti, peraltro, era ancora pendente un rintraccio per la notifica la misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa in data 24 maggio 2023 dalla Questura di Modena, per la quale i Carabinieri hanno provveduto alla notifica.

Il giovane è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura e la sostanza stupefacente è stata posta in sequestro.