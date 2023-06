Nuoto, nuova Sportiva Emilia vince il tricolore Uisp

Allo Stadio del nuoto di Riccione, sotto l’ala blu di Nuova Sportiva Emilia si sono unite le forze uscite dalle piscine di Formigine, Ferrara, San Pietro in Casale e Cento, e per il secondo anno consecutivo il sodalizio conquista la classifica per società degli italiani Uisp della categoria esordienti con un totale di 10 bronzi, 9 argenti e 19 ori.

Tutto questo senza volere considerare i 15 quarti posto che in termini di punteggio hanno il loro peso.

I giovani atleti provenienti dalla piscina Ondablu modenese rappresentano (con Ferrara) il gruppo più folto e produttivo che ha portato a salire sul podio individuale (in ordine alfabetico): Leonardo Baraldi 1 bronzo, Martina Bertani 2 bronzi, Giada Bottura 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo, Giada Ciocci 4 ori, Samuele D’Addio 2 argenti e 2 bronzi, Sara Fontana 1 argento e 2 ori, Ethan Giacon 1 bronzo e 2 argenti, Stefano Montorsi 2 ori Francesca Speciali 2 ori,

A questi vanno aggiunti anche le staffette all’oro con Francesca Palermo, Sabrina Montorsi, Riccardo Venturelli Edoardo Bregoli e di bronzo con Tommaso Donadei e Leonardo Baraldi

Un risultato che se lo scorso anno poteva sembrare occasionale, il bis realizzato quest’anno conferma la bontà del lavoro sviluppato negli impianti gestiti e che dopo il black out delle stagioni covid, torna a sfornare gli atleti di domani.