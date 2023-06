Nuoto: 47° Meeting Nazionale Città di Modena – 2° Trofeo GdF Modena

La Coopernuoto si aggiudica il 47° Trofeo Ghirlandina e precede sul podio NS Emilia e Amici del Nuoto VVff Modena.

L’evento cittadino tornato su livelli tecnici e di affluenza rilevanti e ha mostrato la buona salute delle nostre formazioni visto che appena fuori dal podio sono risultate 4^ Team Nuoto Modena, 7^ Maranello Nuoto seguita da Circolo Sportivo GdF Modena e Sweet Team (su 28).

Una manifestazione che raccolto riscontri positivi dalle formazioni che si sono sfidate a Modena e che hanno provato a togliere quel velo di polvere che avvolge lo storico impianto delle Dogali.

La seconda giornata si è sviluppata in fascia decisamente serale e che si è chiusa solo in tarda serata proponendo sin dalle prime bracciate gli atleti di NS Emilia che si sono aggiudicati i 400 Stile libero con Michele Leprai (4’11”86) sul podio con il compagno Michele Bordugo.che replica a fine serata sui 200 (1’57”55) su Matteo Bertoldi Coopernuot) e Jacopo Maccaferri (TNM)

I 100 stile libero sono stati lo show di Martina Mecugni (TNM) che in 57”94 ha preceduto Elettra Calanca di Sweet Team e Ilaria Montagnani degli Amici nuoto per poi fare il bis subito dopo nei 50 farfalla in 28”88 bruciando al tocco Chiara Bozzali del circolo sportivo GDF e la veneta Pizzol.

Sempre NS Emilia protagonisti al maschile nei 50 dorso con Carlo Alberto Baraldi sul podio assoluti con Valter Prampolini (Sweet Team) e Dario Santo di Piombino, Luca Desiderio vince i 100 farfalla cat. Ragazzi precedendo Haidar Ali (Kuwait aquatics) e il compagno di squadra Stagni.

Tra gli assoluti è invece Filippo Manni del circolo GDF in 55”30. Di nuovo battuto Matteo Bertoldi sul podio con Lorenzo Guerzoni di Maranello Nuoto che, come mostrato anche nella prima giornata, a rana vede Laura Medici protagonista sulla breve distanza dei 50 metri procede in 34 netti la toscana Grassilli e Dashti Lara della nazionale del Kuwait.

Maranello nuoto protagonista anche al maschile sulla distanza dei 100 con Alessandro Saporito in cui precede il compagno Angelo De Filippis e Federico Pirondi del circolo sportivo GDF tra gli assoluti mentre tra i ragazzi di nuovo NS Emilia con Marco Ferroni davanti a Alessandro Di Domenico e Daniel Komgjonaj degli Amici nuoto vvff che con Leonardo Panini si aggiudicano i 200 dorso sul podio con il duo targato TNM: Lorenzo Asinari e Lorenzo Barani.

Elettra Calanca centra il 1° posto nei 100 farfalla sul podio con Arianna Blasi di Maranello e Valeria Fontana (cs GdF)

Chiusura di manifestazione con i 200 misti che vedono al successo Valter Prampolini su Marco Trani di Piombino Nuoto e Kevin Farina che sul gradino basso del podio paga pegno di una scommessa persa.

La migliore prestazione assoluta è andata a Edgar Dose (DeAkker) che si è aggiudicato il premio intitolato a Stefano Nurra, amico e tecnico che è scomparso la scorsa estate con il 51”60 realizzato nei 100 stile libero. La migliore prestazione femminile è stata prodotta da Martina Mecugni (TNM) nei 50 stile libero chiusi in 26”34.

Per completare le premiazioni, il 2° trofeo GdF Modena riservato alle migliori prestazioni della categoria ragazzi sono andate a Federico Tormena (Nottoli Nuoto) con il 4’09258 realizzato nei 400 stile libero e al femminile Giorgia Barozzi (Coopernuoto) con il 59”09 nei 100 stile libero.

Premiati gli azzurri paralimpici del circolo sportivo GdF Luigi Beggiato e Giulia Ghiretti per le prove fornite durante il meeting che ha visto la partecipazione di 10 formazioni paralimpiche e le convocazioni ai prossimi mondiali di Manchester.

Alla fine di tutto, c’era da premiare le società anche per il 1° Grand Prix Modena che vedeva la classifica combinata del 47° meeting città di Modena nuotato in vasca lunga con l’8° trofeo Città di Sassuolo nuotato in vasca corta il 26 febbraio.

I punteggi realizzati hanno messo sul podio NS Emilia su Team Nuoto Modena e Coopernuoto.