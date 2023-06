Nodo di Rastignano, modifiche alla circolazione sulla SP 65 “della FUTA – VAR”

Da oggi, lunedì 19 giugno, modifica temporanea della circolazione sulla SP 65 “della FUTA – VAR”, nel territorio del comune di Pianoro, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del “NODO DI RASTIGNANO – 2° Lotto di completamento – Tratto compreso tra lo svincolo di Rastignano e ponte delle Oche, nei Comuni di San Lazzaro di Savena, Bologna e Pianoro”. La modifica temporanea della circolazione stradale interessa tutti i veicoli, velocipedi e pedoni, nel tratto in corrispondenza dell’intersezione tra il ponte delle Oche e le strade comunali di Pianoro via Malpasso e via Alcide De Gasperi con:

interruzione totale al transito della strada comunale via De Gasperi, a partire dall’intersezione con il ponte delle Oche all’incrocio con via Torriane;

durante l’orario di lavoro e secondo le necessità operative di volta in volta riscontrate, anche secondo l’avanzamento dei lavori, istituzione di senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico o movieri, nel tratto costituito da via De Gasperi, a sud dell’intersezione di cui sopra, e il collegamento al ponte delle Oche;

istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso in prossimità e in corrispondenza del tratto stradale oggetto di modifica della circolazione.