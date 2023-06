Modena, fora gli pneumatici di un’auto con la forbice: denunciato

Nella decorsa nottata, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, su segnalazione della Centrale Operativa, è intervenuta nella zona est della citta, dove poco prima un uomo aveva danneggiato un’autovettura in sosta.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di fermare ed identificare la persona, un 63enne, che si era dato alla fuga in sella ad una bicicletta. L’uomo sottoposto ad accurato controllo è stato trovato in possesso di una forbice della lunghezza complessiva di 20 centimetri, occultata all’interno di un marsupio.

La persona poco prima avrebbe danneggiato un’autovettura in sosta, forando gli pneumatici con le forbici, per motivi tuttora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Modena per porto ingiustificato di strumento atto ad offendere e danneggiamento.