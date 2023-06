Maranello, coltiva Marijuana in balcone: denunciato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di sabato 17 giugno, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Maranello, nel corso di un servizio perlustrativo nel centro urbano, hanno notato su un balcone al primo piano di un’abitazione, due piantine di marijuana.

I Carabinieri, sulla scorta di quanto visto, hanno deciso di effettuare un accurato controllo ed in questo frangente è giunto sul posto, alla guida di un motociclo, il proprietario dell’appartamento, un 54enne del luogo. Immediatamente i militari operanti, alla presenza dell’interessato, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno avuto conferma che lo stesso stava coltivando sul balcone della sua casa due piante di marijuana, già alte 40 e 50 centimetri. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 5 grammi di hashish. Le piante e la sostanza stupefacente sono state sequestrate.

Alla luce di quanto rinvenuto, i militari decidevano altresì di sottoporre l’interessato ad accertamenti clinici presso una struttura sanitaria, per verificare se la persona stesse guidando il motociclo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, accertamento per il quale la persona si rifiutava.

Per tali motivi, il 54enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti nonché per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La patente gli è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.