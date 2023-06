Da giovedì a Carpi, nel Cortile d’onore del Palazzo dei Pio: “Estate con i libri”

Puntuale come ogni anno torna “Estate con i libri”, l’appuntamento promosso dalla biblioteca comunale “Loria” per dare “consigli di lettura” a chi si accinge a partire per le vacanze in compagnia di qualche buon libro o a chi, anche restando a casa, decide di approfittare della bella stagione e dei ritmi lavorativi meno frenetici per concedersi il gusto e il piacere della lettura.

L’appuntamento è giovedì 22 giugno, alle ore 21:30, nel Cortile d’onore del Palazzo dei Pio, dove è in programma il consueto e atteso incontro di suggerimenti letterari presentati da Simonetta Bitasi, Alessandra Burzacchini e Giuliano Merighi.

Sarà un’occasione appunto per parlare di libri, salutare insieme l’arrivo dell’estate e farsi consigliare i romanzi da leggere nelle vacanze da questo trio di esperti, e amici della biblioteca, che ogni anno condivide con il pubblico le “dritte” su titoli e autori del momento.

L’appuntamento è a ingresso libero; per informazioni: 059649950.