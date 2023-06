Chiusure notturne per manutenzione sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 giugno, sarà completamente chiusa la stazione di Valle Rubicone, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Cesena;

-nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio Rubicone ovest, situata nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Rimini nord, verso Ancona;

-nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cesena in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.