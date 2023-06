Castelfranco Emilia, 20 mila presenze a Cà Ranuzza nei quattro giorni dello Slide Festival

Un successo oltre le aspettative per l’edizione dello Slide Festival di quest’anno, che si è tenuta nel fine settimana appena concluso, da giovedì a domenica, con una partecipazione di circa 20mila persone, una media di 5mila a serata, che hanno riempito il Parco Cà Ranuzza di Castelfranco Emilia.

Quattro serate all’insegna della convivialità con tanta musica, ma anche sport e cibo. Diversi gli ospiti che si sono dati il cambio sul palco, a partire dai djs I.G.N.A, Federico Grazzini e il mitico Ralf, nella prima serata, passando per i gruppi musicali Dari, Lost e il dj Raffa FL e concludere la domenica sera con lo Zoo di 105.

Si è tenuta anche la quattordicesima edizione del torneo di Calcetto saponato di Castelfranco Emilia, le cui premiazioni si sono tenute nella tarda serata di domenica.

“Grazie ai ragazzi e alle ragazze dell’associazione “Slide Down Week” per l’impegno messo in campo e per il bellissimo risultato conseguito sia in termini di partecipazione che di gradimento. Un vero weekend di festa per tutta la città che ha coinvolto tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi. I giovani sono stati i veri protagonisti, dimostrando che si ci può spendere per la propria città divertendosi e vivendo insieme bellissime serate di festa” ha dichiarato l’Assessora Silvia Cantoni.

“Siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a realizzare – ha aggiunto Andrea Magnani, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale ‘Slide Down Week’ -. Non ci aspettavamo così tanta affluenza. Ringraziamo tutti i partecipanti e diamo appuntamento al prossimo anno!”

”Abbiamo deciso di coinvolgere tutta la cittadinanza con uno sforzo incredibile sia economico che umano. Tante le Associazioni presenti, tanti gli attori a cui va riconosciuto lo sforzo per questo grande risultato, ringraziamo la Città di Castelfranco in questa bellissima esperienza. Siamo certi che per gli anni futuri saremo in grado di pianificare una grande crescita del Festival” – ha concluso Patrizio Grimaldi, legale rappresentate di bOOm Eventi srls.