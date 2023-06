Campionato di calcio dei commercialisti, vince il Bari

MILANO (ITALPRESS) – Milano ha ospitato le semifinali e finali del campionato nazionale di calcio e della coppa Italia dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che si sono concluse con la vittoria della squadra di Bari, mentre quella di Milano ha conquistato la coppa Italia.

Alle fasi finali del campionato, che ha visto partecipare le selezioni di 15 squadre di tutta Italia, si sono qualificate le compagini degli Ordini di Bergamo, Bari, Benevento e Palermo, mentre le squadre degli Ordini di Salerno, Milano, Trani e Foggia si sono guadagnate l’accesso alle fasi finali della coppa Italia.

La “due giorni” di calcio, sostenuta da Wolters Kluwer, è stata organizzata dall’Ordine di Milano che attraverso la sua associazione dilettantistica sportiva ha fatto da testimonial al Progetto “Boccioli di Vita” che ha come obiettivo la raccolta fondi per la realizzazione di una sala operatoria pediatrica presso l’ospedale dei bambini “Vittore Buzzi”.

In un positivo mix di sport e beneficienza le otto compagini finaliste si sono contese la vittoria del campionato e della coppa Italia dell’ODCEC edizione 2023.

Wolters Kluwer Italia ha sostenuto direttamente la “final four” milanese ed indirettamente si è fatta notare sulle maglie della squadra dell’Ordine di Salerno, che quest’anno ha gareggiato per la conquista della Coppa Italia.

GAM Soluzioni di Salerno, partner di Wolters Kluwer Italia, ormai da alcune edizioni di queste competizioni calcistiche dell’Ordine nazionale sponsorizza la squadra salernitana. Sulla divisa di gioco dei campani risaltava anche quest’anno il logo Genya, l’innovativa soluzione cloud di Wolters Kluwer Italia, che ha dato una svolta d’innovazione digitale alle attività di innumerevoli professionisti italiani.

“Oltre ad affiancare con le soluzioni digitali di Wolters Kluwer Italia i professionisti nella nostra provincia e regione, abbiamo scelto di sostenerli anche nel torneo nazionale di calcio dell’ODCEC “spiega Mario Morretta, CEO di GAM Soluzioni. “L’affiatamento che ci lega ai commercialisti salernitani va oltre la professione e si realizza anche attraverso la comune passione per il calcio. Aver raggiunto la fase finale a Milano è stato un grandissimo successo per la squadra dell’Ordine di Salerno, ma anche per noi di GAM Soluzioni”.

La finale di Coppa Italia si è disputata all’Arena Civica di Milano e ha visto prevalere la compagine dell’Ordine di Milano

mentre il campionato nazionale è stato vinto dalla squadra dell’Ordine di Bari.

-foto ufficio stampa Wolters Kluwer-

(ITALPRESS).