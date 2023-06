Alternanza scuola-lavoro in Unione Tresinaro Secchia per 16 studenti

Anche quest’anno l’Unione Tresinaro Secchia si è impegnata, direttamente o tramite i Comuni associati, ad ospitare studenti delle scuole superiori consentendo loro di effettuare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, l’ex alternanza scuola-lavoro. “Ben 16 i giovani, principalmente provenienti dall’istituto Gobetti di Scandiano, che in queste settimane, in affiancamento agli uffici comunali, hanno potuto accrescere le loro competenze e dare un contributo ai progetti di innovazione delle nostre amministrazioni – spiega il direttore dell’Unione Tresinaro Secchia, Federica Manenti – Un’esperienza edificante per i giovani del territorio, ma anche uno stimolo importante per i nostri dipendenti”.

Percorsi di transizione digitale, servizi educativi, ambiente e biblioteche gli ambiti nei quali i 16 ragazzi hanno effettuato l’alternanza scuola-lavoro, affiancati dal personale dell’Unione o dei singoli Comuni.