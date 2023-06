Aggiornamenti in merito alle chiusure su A1, A14, R14

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire attività di assessment delle gallerie, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze. La stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Nella suddetta notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”. Il collegamento tra Bologna e Firenze sarà in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 20:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze. Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Nella suddetta notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze. La stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Nelle suddette notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”. Il collegamento tra Bologna e Firenze sarà in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del viadotto situato al km 170+800, dalle 22:00 di mercoledì 21 giugno alle 6:00 di giovedì 22 giugno, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia o di Modena nord.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Forlì, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza o di Cesena nord.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 giugno, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Riccione.

******

Sul Raccordo di Casalecchio R14 e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 23:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 giugno, sul Raccordo di Casalecchio R14 sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14;

-dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 giugno, sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio R14 in direzione di Firenze. In alternativa, si consiglia di uscire sulla A 14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, proseguire sul Ramo Verde e sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio.