A Pavullo un nuovo luogo di culto dei Testimoni di Geova

Si sono conclusi i lavori di costruzione della nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova del comune di Pavullo in località Querciagrossa. L’edificio, con annesso parcheggio, ha una struttura semplice e funzionale, con una capienza di 150 posti, ed è stato realizzato avvalendosi in parte di ditte locali. Specialmente nella parte conclusiva del progetto sono intervenute anche squadre di volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza.

Matteo Griggio, uno dei responsabili del progetto, ha dichiarato: “E’ stato molto incoraggiante vedere come il lavoro svolto per la quasi totalità da volontari religiosi abbia consentito di trasformare un terreno incolto in un luogo di culto dignitoso che costituisce un valore aggiunto per la comunità. Sono certo che la realizzazione di questo edificio creerà nuove connessioni tra gli abitanti della zona e costituirà un punto di incontro per tutti coloro che amano la pace”.

Dal mese di aprile dello scorso anno, oltre 300 volontari, uomini e donne di diverse età, hanno partecipato alla costruzione, alcuni svolgendo lavori edili, altri offrendo servizi di supporto al cantiere, ma tutti consapevoli che il loro contributo si sarebbe rivelato utilissimo per il compimento dell’opera.

I Testimoni di Geova sono attivi nel Frignano dai primi anni ’70 del secolo scorso. All’inizio si radunavano a Pavullo nella loro sede di Via Mercato e successivamente in quella di Via Giardini Sud. Il nuovo luogo di culto ospiterà i 110 Testimoni di Geova e altri interessati residenti nei comuni di Pavullo, Fanano, Sestola, Montecreto e Lama Mocogno. Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Ciò contribuirà a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale. Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno dei Testimoni di Geova si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni.

La costruzione della Sala del Regno di Pavullo è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti.

Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.