Musica dal vivo a San Venanzio

Al via a Maranello la rassegna di musica dal vivo “Note d’estate”. Primo appuntamento martedì 20 giugno alle ore 21.30 nel Sagrato della Chiesa di San Venanzio con “La musica in ballo”, rassegna di brani ballabili alla scoperta del ritmo con il duo composto dal maestro Gen Llukaci al violino e dal maestro Athos Bassissi alla fisarmonica. L’ingresso è gratuito.

Gen Llukaci, diplomato in violino presso l’accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti, ha svolto in Albania un’intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni. Dal 1992 vive in Italia e nel corso degli anni ha svolto attività concertistica in molti paesi: USA, Brasile, Portogallo, Germania, Svizzera, Bulgaria, Spagna, Ungheria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Giappone, Corea del Sud, Costarica, Honduras, Sudafrica, Belgio. Ha affiancato importanti nomi della lirica mondiale quale Dimitra Theodossiu e Fabio Armiliato. Athos Bassissi, compositore e musicista polistrumentista, originario di Toano (Reggio Emilia), ha collaborato con importanti nomi del panorama musicale.