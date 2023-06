Passaporti, cosa cambia per genitori di figli minori

È stata semplificata la normativa che regola il rilascio dei passaporti per le persone che sono genitori di figli minorenni. Non sarà più necessaria, salvo disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’autorizzazione dell’altro coniuge per il rilascio del passaporto. È questa la novità introdotta con l’articolo 20 del decreto legge n.69 del 13 giugno 2023, che modifica la legge del 21 novembre 1967 n.1185 relativa alle “Norme sui passaporti. «Analoga regola vale anche per il rilascio della carta d’identità valide per l’espatrio», viene precisato dalla Polizia di Stato. Resta invece obbligatorio l’assenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto a favore del figlio minorenne.

A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell’altro genitore – viene specificato dalla polizia di Stato –, viceversa il passaporto non potrà essere rilasciato nel caso in cui a carico del richiedente sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria. Tale provvedimento, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.