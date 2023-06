Papa Francesco riceve in dono lo spadino elemento distintivo dell’uniforme degli Allievi dell’Accademia Militare

Gli Allievi Ufficiali del 203° corso “Lealtà” dell’Accademia Militare hanno partecipato all’Udienza Generale del Santo Padre presso Piazza San Pietro in Vaticano.

Al termine dell’Udienza, Papa Francesco ha incontrato il Capo di Stato Maggiore dell’Accademia Militare, Colonello Ciro Forte ed il Comandante del Reggimento Allievi, Colonnello Elio Manes, accompagnati dal Cappellano Militare don Marco Falcone e da una rappresentanza di Allievi, Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’Istituto di formazione.

La delegazione dell’Accademia Militare ha chiesto al Santo Padre di benedire un crocifisso, dono degli Allievi alla Chiesa dell’Istituto di Formazione e, per l’occasione, hanno portato in dono il caratteristico spadino, tipico elemento distintivo in uso dell’uniforme storica dei cadetti dell’Accademia Militare.