Polivalente sotto le stelle: quattro serate di cinema e teatro all’aperto nell’estate di Praticello

Torna l’estate e torna (a grande richiesta) Polivalente sotto le stelle, l’arena all’aperto del Cinema Teatro Polivalente di Praticello, che anche nei periodi più caldi non si ferma, proponendo quattro serate di divertimento, con film, teatro/cabaret e spettacoli.

Fnil Bus Theater, Arci, Pro Loco e Amministrazione comunale di Gattatico ripropongono lo spazio spettacoli, esterno, inserito nel parco urbano di Praticello, offrendo tre serate di intrattenimento alla comunità di Gattatico e anche a quella di tutti i paesi limitrofi.

Con questa nuova iniziativa all’aria aperta si potrà apprezzare un bel film o uno spettacolo teatrale (in vista della riapertura al chiuso, prevista come ogni anno ad ottobre): le proposte spazieranno sono pensate per offrire a tutto il nostro pubblico un momento di spensieratezza, di incontro e condivisione.

La prima serata (sabato 17/6), sarà all’insegna del cinema con “Evelyne tra le nuvole”, film commedia di Anna Di Francisca: girato a Castelnovo Monti, girato a Castelnovo Monti, con tanti volti noti del cinema italiano (Violante Placido, Antonio Catania, Andrea Roncato e Lucia Vasini), annovera nel cast anche molti attori reggiani, che saranno ospiti della serata per presentare il film.

Mercoledì 21/6, in un appuntamento incrociato con la rassegna “Giramondi”, lo spettacolo lo offrirà la videoproiezione “Mondi Umani”, curata dal fotografo Gigi Montali, con l’accompagnamento musicale di Maninblù Acoustic.

Sabato 1/7 sarà il momento del teatro comico di Stefano Bicocchi, in arte Vito, che ci presenterà il suo monologo “Estate nella bassa”.

Infine, sabato 8/7, appuntamento con la tradizione del teatro dialettale che non può mai mancare: si va in scena con Antonio Guidetti e l’Artemisia Teater, nella commedia “Guèrda te s’am tòca fer”.

Nella serata dell’8/7, sarà presente anche la Pro Loco Gattatico che allestirà un’area ristoro con gnocco fritto e salume.

In tutte le serate sarà sempre attivo il servizio bar.

L’apertura del punto ristoro è alle ore 19:30, mentre gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30.

La manifestazione si terrà nel parco del Centro Culturale Polivalente, con ingresso da via G. Rodari.

Per prenotazioni, altre informazioni e dettagli:

Polivalentegattatico.it

Facebook.com/polivalente.gattatico

349 666 8598 (solo sms / WhatsApp)