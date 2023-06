Maranello: dalla prossima settimana in tutto il comune i nuovi servizi ambientali

Da lunedì 19 nuovi servizi nel forese e nelle Z.A.I.

Da lunedì 19 giugno, tutto il comune di Maranello (comprese le frazioni) sarà servito dalle nuove modalità di raccolta differenziata rifiuti, che prevedono per le zone densamente popolate un sistema porta a porta misto (solo carta/cartone e plastica/lattine), mentre per forese e zone industriali e artigianali (Z.A.I.) il porta a porta integrale per tutte le frazioni. Lunedì prossimo, saranno proprio forese e Z.A.I. a vedere attivate le nuove modalità, dopo l’introduzione, nelle scorse settimane, del sistema misto nelle altre zone del comune, in cui si sta intanto procedendo alla sostituzione dei contenitori stradali con quelli previsti dal nuovo servizio.

Cosa cambia nel forese: porta a porta integrale per ogni utenza

Per quanto riguarda il forese, la principale novità riguarderà il superamento della raccolta stradale di prossimità. Sino a questo momento la raccolta di tutte le frazioni avveniva attraverso contenitori carrellati a servizio di più utenze. Da lunedì 19, invece, grazie ai nuovi kit distribuiti nelle scorse settimane, esposizione e raccolta avverranno con contenitori più piccoli in dotazione a ogni singola utenza, sempre secondo il modello del porta a porta integrale, dunque senza isole stradali di cassonetti.

I giorni di raccolta saranno differenziati per ogni frazione di rifiuto, secondo il calendario “residenziale arancione” (in allegato i seguito) sempre distribuito all’interno del kit.

Cosa cambia nelle Z.A.I.: indifferenziato nel contenitore anziché in sacco

Per le Z.A.I. il cambiamento sarà minimo. Queste, infatti, sono già servite da raccolta differenziata porta a porta integrale. L’unica novità da lunedì 19 riguarderà il rifiuto indifferenziato. Anziché esporlo in sacchi, andrà esposto nella pattumella da 40 litri, distribuita con il kit della differenziata sempre nelle scorse settimane. Per le attività produttive sarò comunque possibile richiedere contenitori della dimensione più adeguata alle proprie esigenze.

Anche in questo caso i giorni di raccolta di ogni tipologia di scarto, saranno regolati da un calendario (Z.A.I. viola) contenuto nel kit e allegato di seguito.

Esposizione sempre la sera prima del giorno di raccolta. Domenica 18 fuori indifferenziato e pannolini

E’ molto importante ricordare come tutte le esposizioni vadano effettuate la sera prima del giorno di raccolta previsto da calendario, indicativamente dalle 18 alla mezzanotte.

Per partire con il piede giusto, quindi domenica 18 sera sia nel forese che nelle ZAI si dovranno esporre i contenitori di indifferenziata e pannolini, le due raccolte previste per lunedì 19. In questo caso i due calendari coincidono, ma per i rimanente giorni della settimana si differenziano.

Contenuto e ritiro dei kit per la nuova raccolta differenziata

Per fruire dei nuovi servizi di raccolta i cittadini devono essere in possesso dell’appositi kit, che dopo la chiusura della casa Smeraldo lo scorso 28 maggio, sono ritirabili (dal titolare del contratto Tari o sua/o delegata/o) solo presso la Stazione Ecologica di Pozza, in via Firenze, 19. I giorni in cui è possibile effettuare il ritiro sono martedì, giovedì e sabato, dalle 08:00 alle 12:30.

I kit comprendono i seguenti materiali.

Nel caso del sistema misto: Carta Smeraldo, pattumella sottolavello per i rifiuti organici (e dei relativi sacchetti in plastica compostabile e biodegradabile), dotazione di sacchi gialli e azzurri per la raccolta, rispettivamente, di plastica/metalli e carta. Nel caso del porta a porta integrale, alle attrezzature sopra elencate si aggiungeranno i bidoncini individuali per l’indifferenziato, il vetro e l’organico. Di entrambi i kit fanno parte anche diversi materiali informativi, incluso il calendario per l’esposizione delle varie tipologie di rifiuto, specifico per ogni zona.

Per ogni informazione sui nuovi servizi ambientali di Maranello sono sempre disponibili l’app Il Rifiutologo o il sito www.gruppohera.it.