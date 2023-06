In Germania Bezzecchi primo nelle Fp2 della MotoGp

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi ha chiuso in testa le FP2 di MotoGP al Gp di Germania. Il pilota della Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, con il tempo di 1’20″271, ha anticipato di 40 centesimi lo spagnolo Jorge Martin, e di 81 l’altro iberico, Aleix Espargarò (Aprilia). Quarto il campione del mondo, Pecco Bagnaia (Ducati), staccato di un centesimo. Quinto l’australiano Jack Miller (Ktm) con 149 millesimi di ritardo. Sesto un ottimo Fabio Quartararo (Yamaha, +0″352), settimo Luca Marini (+0″368), ottavo Enea Bastianini (Ducati, +0″386), nono Alex Marquez a 4 decimi, decimo Brad Binder (+0″494). Tante cadute rovinose, per fortuna senza conseguenze, tra gli altri per Marc Marquez, Zarco, Di Giannantonio ed Alex Marquez.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).