Ieri il passaggio a Modena della Mille Miglia

Si è svolto ieri, tra tardo pomeriggio e sera, il passaggio a Modena della Mille Miglia, rievocazione storica che coinvolge auto d’epoca e che è giunta alla sua 41esima edizione. Le auto hanno attraversato la città e in particolare il centro storico, una terza tappa che ha riscosso un grandissimo successo a livello organizzativo e di pubblico.

Il percorso della manifestazione, proveniente da Formigine, ha interessato le vie Giardini, Muratori, Trento Trieste, largo Garibaldi, Emilia centro, piazza Torre, piazza Grande, corso Duomo, Emilia centro, Berengario, Bono da Nonantola, con ingresso al Novi Sad, dove è stato effettuato il controllo orario. Il corteo ha poi proseguito in uscita da Modena percorrendo viale Monte Kosica, Storchi, via Zucchi ed Emilia ovest in direzione Reggio Emilia ed infine Parma.

Le parole di Vincenzo Credi, presidente di Aci Modena: “La manifestazione sta andando benissimo e ha avuto un grossissimo afflusso di pubblico, sia a Modena che a Formigine dove la piazza era strapiena. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, soprattutto Formigine e Modena, abbiamo fatto un lavoro meraviglioso. Fortunatamente, a differenza di altri anni in cui era presente la pioggia che non permetteva alla gente di partecipare, ci ha aiutato anche il bel tempo. Finora non si registrano incidenti durante il percorso, abbiamo fatto tre prove speciali nella zona di Levizzano e Castelvetro che sono posti fantastici e fa piacere pure che i concorrenti alzino gli occhi per vedere la Ghirlandina che è un nostro patrimonio. Siamo la capitale mondiale dei motori, ho percorso in moto un po’ di strada dietro alle auto e posso dire che è stato un successo a livello di pubblico, è bello aver visto l’entusiasmo dei tanti giovani e bambini presenti. Si tratta di un momento particolare ed emozionante, a cui noi come Automobil Club Modena teniamo molto e abbiamo lavorato tanto in questi mesi per avere questa manifestazione”.