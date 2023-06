Domenica 18 si ricorda la Repubblica di Montefiorino

Domenica 18 giugno sarà una giornata ricca di eventi a Montefiorino per il 79° anniversario dell’inizio della zona libera.

«Il museo riparte e questa è una bellissima notizia per tutta la comunità locale. Assieme alle associazioni locali e al Comune abbiamo organizzato una giornata ricca di eventi, così da poter far conoscere a tutti la ricchezza e il patrimonio storico e culturale di Montefiorino» dichiara il nuovo Direttore del Museo Matteo Manfredini.

Il programma della giornata inizia al mattino con una camminata ad anello da Montefiorino, con ritrovo alle ore 9,00 alla Rocca di Montefiorino.

Dalle ore 11,00 e per tutta la giornata ci sarà la rievocazione di un campo partigiano presso la rocca con i rievocatori dell’associazione Stella Tricolore, mentre alle 14,30 verrà presentato il gioco di società la Repubblica Ribelle, la seconda edizione di un gioco da tavolo sviluppato da Chiara Asti e Glauco Babini.

Alle ore 17,00 sarà la volta della conferenza della storica Iara Meloni che dialogherà con il direttore del museo sulla comunicazione nella storia contemporanea e in particolare durante la seconda guerra mondiale e infine alle 18,30 ci sarà il concerto degli Ustmamò nel cortile della Rocca.

Per il sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini «questa giornata sarà l’opportunità per celebrare una straordinaria pagina della lotta di liberazione che ha avuto luogo proprio tra queste valli di Modena e Reggio. Non solo festa ma anche riflessione e dibattiti».