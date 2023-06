Chiuso per lavori di consolidamento il ponte sul Crostolo di via XX Settembre a Reggio

Con la chiusura al traffico del ponte sul Crostolo, da lunedì 19 giugno, prendono il via i lavori di consolidamento dell’infrastruttura di via XX Settembre.

I lavori di ristrutturazione e consolidamento del ponte, per un importo complessivo di 450mila euro, proseguiranno per i prossimi ottanta giorni. Il consolidamento si riferisce in particolare al restauro di parti di spalle, travi e armature, pulizia, rinforzo in fibre di carbonio delle travi dell’impalcato e ripristino del calcestruzzo. Si interverrà anche sui giunti di dilatazione.

La regolare viabilità dovrebbe essere ripristinata a settembre. Le indicazioni sulla deviazioni del traffico saranno riportate in loco.