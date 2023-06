Castello e Museo di Spezzano: strutture turistiche accessibili

Dopo le strutture di accoglienza della Riserva naturale delle Salse di Nirano, anche il Castello di Spezzano, con il suo Museo della Ceramica, a seguito di lunga e attenta valutazione, è stato inserito nella piattaforma ‘Easy to Go Out’ di AISM Modena (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), che consente alle persone con diverse forme di disabilità di avere informazioni relativamente all’accessibilità e fruibilità dei luoghi di interesse turistico.

Lo scorso anno erano già state mappate, come strutture turistiche accessibili, anche le Cà Rossa e Cà Tassi, che insieme al sentiero “Siti aperti” della Riserva di Nirano, consentono a tutti, comprese le persone con disabilità motoria, agli ipovedenti (grazie ai cartelli in braille) o anche solo a chi si muove con un passeggino, di potere godere dello splendido panorama dei ‘vulcani di fango’, conoscerne la natura e scoprire tante informazioni sulle tradizioni del territorio e la sua biodiversità.

Inclusione ed accessibilità sono temi sempre al centro dell’attenzione per l’amministrazione di Fiorano Modenese, anche in ambito turistico. Promuovere la possibilità di un turismo inclusivo favorisce l’accessibilità al patrimonio naturale e culturale del territorio ad ogni persona che potrebbe trovarsi in qualsiasi momento della vita in condizioni di momentanea ‘disabilità’.