È prorogata a domenica 18 giugno compresa, la chiusura della corsia preferenziale di via Saffi nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Timavo. Il provvedimento è necessario per terminare i lavori di spostamento dei sottoservizi propedeutici alla realizzazione della linea rossa del tram iniziati il 12 giugno.

Qui nel dettaglio i provvedimenti prorogati fino al 18 giugno.