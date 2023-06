Tre vescovi per la presentazione del libro ‘Don Eligio. Il parroco di tutti’, domenica a Fiorano

Domenica 18 giugno 2023 arriva a conclusione la prima tappa del percorso intrapreso dal ‘Comitato per ricordare Don Eligio Silvestri’ della Parrocchia di Fiorano. Viene infatti presentata la pubblicazione “Don Eligio – il parroco di tutti”, curata da Filippo Ferrari e Alberto Venturi, edita da Artestampa Fioranese, che in 192 pagine, 240 immagini, documenti e 50 testimonianze di sacerdoti, parrocchiani, amici, ripercorre la vita di Don Eligio, seguendolo nelle numerose parrocchie di Modena dove ha prestato servizio e il Brasile.

Nasce nel 1921 a Gaggio di Piano nel comune di Castelfranco Emilia. Ordinato sacerdote il 31 marzo 1945, viene inviato come cappellano a Ganaceto, poi a Rivara. Dal 1950 al 1962 è parroco ad Albareto e dal 1962 al 1968 a San Lazzaro,quando la sua vocazione missionaria può realizzarsi grazie alla collaborazione fra la diocesi di Modena e due diocesi del Brasile, per la cura delle parrocchie di Itaberaí e Itauçu.

Torna in Italia nel 1975, per essere vicino agli anziani genitori, ma, con la speranza di ripartire, si mette a disposizione della diocesi per incarichi ‘temporanei’: a Spezzano, a Castelnuovo Rangone, a Montecreto, Magrignana e Aquaria, a Rocca Santa Maria, a Nirano e Fogliano. Nel 1979 accetta la nomina a parroco di Fiorano. Nel 1997, a 76 anni, può tornare in Brasile, fino al 2011, quando la paura di diventare un peso per la comunità, lo convince a tornare in Italia. Ospite della Casa del Clero di Cognento, diventa il punto di riferimento della comunità di Sant’Anna a San Cesario fino al 2016. Muore l’8 novembre 2019 a 98 anni.

Domenica 18 giugno alle ore 17.30, Don Maurizio Setti, missionario in Brasile dove continua l’opera di Don Eligio, celebra la Santa Messa.

Alle ore 19, nel Salone del Pellegrino, si svolge la presentazione con gli interventi di Mons. Giuseppe Verucchi vescovo emerito di Ravenna. Mons. Giacomo Morandi vescovo di Reggio Emilia, Mons. Lino Pizzi vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, Don Maurizio Setti, Don Antonio Lumare parroco di Fiorano e rettore del Santuario, Egidio Pagani, coordinatore del Comitato per ricordare Don Eligio Silvestri, Francesco Tosi, sindaco del Comune di Fiorano Modenese, i curatori Filippo Ferrari e Alberto Venturi.

Alle ore 20.15, nello spazio panoramico dietro al Santuario, le resdore della parrocchia hanno organizzato una cena insieme, con la musica di Fabio e Marco (prenotazioni presso la segreteria parrocchiale 0536.58.07.60, oppure presso Luigi Boni 370.307.55.90). Il ricavato della cena sarà devoluto a favore degli alluvionati della Romagna, mentre quello della vendita del libro è destinato alla parrocchia di Fiorano e alla missione di Don Maurizio Setti in Brasile. La manifestazione si svolge con qualsiasi condizione di tempo.