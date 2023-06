Stanotte in A13 regolarmente aperto il tratto Bologna Arcoveggio-Bologna Interporto, verso Padova

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 15, alle 6:00 di venerdì 16 giugno. Di conseguenza la stazione di Bologna Arcoveggio sarà regolarmente aperta in entrambe le direzioni, verso Padova e Bologna.

Sono confermate, come da programma, le chiusure previste dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 giugno, della stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna e dell’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o Bologna Arcoveggio.