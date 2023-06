Nuovi giochi “inclusivi” nei parchi fioranesi

Il Comune di Fiorano Modenese ha avviato un importante percorso per la riqualificazione dei parchi cittadini, dando avvio a diverse e puntali azioni, al fine di valorizzare il verde pubblico. Questo percorso è cominciato con un censimento delle problematiche in essere, alcune delle quali segnalate dai cittadini. Le differenti criticità sono state esaminate e poste all’interno di un programma di risoluzione, dando ovviamente precedenza alle situazioni più incombenti e difficili, per poi procedere con le meno stringenti.

Si è quindi provveduto a compiere diversi interventi nei quattro parchi siti in via Bucciardi, via Don Milani, via Mekong e via Di Vittorio. In particolare sono stati acquistati e installati numerosi giochi per bambini, alcuni dei quali “inclusivi” (ossia agevolanti i portatori di disabilità, per cui è stato ottenuto un finanziamento), con una spesa complessiva di 135 mila euro. Una seconda parte di interventi riguarderà altre aree verdi, in cui sono emerse criticità solo ultimamente, oppure che necessitano di un incremento delle attrezzature presenti.

In seconda battuta ci si è focalizzati sui cestini dei rifiuti. Dopo un monitoraggio compiuto insieme ad Hera e alle ditte incaricate per la gestione del verde pubblico, l’Amministrazione ha deciso di aumentare il numero di giornate di svuotamento nei parchi “XXV Aprile”, “Roccavilla” e “Richetti”.

In ultimo, si invita ogni cittadino a continuare a compiere segnalazioni tramite le app Rilfedeur e/o Rifiutologo così da intervenire per qualsiasi incombenza.