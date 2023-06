Le fondazioni Innovazione Urbana, Villa Ghigi e Rusconi si fondono

La Giunta ha approvato la fusione tra la Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Fondazione Villa Ghigi e Fondazione per l’Innovazione Urbana e lo statuto del nuovo soggetto, la cui precisa denominazione sarà definita in sede di costituzione.

La fusione arriva al termine di un percorso intrapreso in attuazione all’orientamento espresso dalla Giunta a settembre 2022: in particolare, le motivazioni dell’operazione si collocano nel più ampio progetto di efficientamento promosso dal Comune di Bologna, a cui le fondazioni hanno inteso congiuntamente aderire per rispondere all’esigenza delle singole fondazioni di evolvere verso forme di aggregazione coerenti con l’attuale contesto economico, sociale e istituzionale.

L’Amministrazione si è fatta promotrice del processo di convergenza e integrazione di queste fondazioni che già operano in sinergia su diversi ambiti. Dal punto di vista tecnico la fusione consisterà nella incorporazione da parte della Rusconi delle altre due fondazioni.

Gli obiettivi della fusione sono:

facilitare il conseguimento dei fini istituzionali, favorendo la promozione del territorio ;

; maggiori opportunità di rispondere efficacemente ai requisiti dei bandi delle pubbliche amministrazioni con conseguente possibilità di integrare esperienze e competenze ;

; razionalizzare i costi di natura amministrativa e gestionale.

La Fondazione perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare si occuperà di:

promuovere l’innovazione urbana;

contribuire ad affrontare le attuali sfide climatiche, sociali ed economiche, attraverso gli strumenti del coinvolgimento civico, della formazione e della condivisione, della ricerca collaborativa e dell’innovazione, della cooperazione economica e della transizione digitale inclusiva;

svolgere attività di interesse generale in ambito di rigenerazione del territorio e tutela dell’ambiente, di educazione e sostegno delle giovani generazioni, di abilitazione delle comunità e promozione culturale e artistica;

stimolare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle studentesse e degli studenti dell’Università di Bologna, favorendo le diverse forme di collaborazione tra i differenti attori della città.

La Fondazione risultante sarà caratterizzata da una struttura organizzativa, che verrà definita con atti successivi, idonea a valorizzare i patrimoni di conoscenze, competenze e professionalità già presenti nelle attuali strutture. Il progetto permetterà una maggiore semplificazione amministrativa e la conseguente razionalizzazione dei costi e dei tempi degli adempimenti burocratici, nonché la possibilità di operare con un unico bilancio consolidato, con risparmio e sinergico miglioramento del funzionamento della struttura organizzativa.

Lavorerà per il raggiungimento dei suoi scopi in stretta sinergia con i Quartieri.

Sarà comunque garantita la continuità delle attività sinora svolte singolarmente dalle tre fondazioni e sarà anche mantenuta l’attuale natura privatistica dell’Ente incorporante con conservazione del relativo patrimonio, pur consentendo anche il ricorso al finanziamento pubblico privato che, finora, ha caratterizzato l’assetto patrimoniale delle altre due fondazioni.

L’iter procedurale

Sono previsti i seguenti passaggi:

approvazione, da parte degli Organi istituzionali preposti dei tre enti coinvolti, del progetto di fusione unitamente alla proposta di statuto;

pubblicazione sul sito internet dei tre enti del progetto di fusione e del testo dello Statuto proposto e dei bilanci degli ultimi tre anni;

approvazione del progetto di fusione e dello statuto da adottare ad opera dell’assemblea (FIU) o del Consiglio di amministrazione (Fondazione Rusconi e Fondazione Villa Ghigi) riuniti in forma straordinaria;

deposito delle Delibere per l’iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna;

stipula dell’atto di fusione attraverso atto notarile;

deposito per l’iscrizione dell’atto di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna.

Le tre fondazioni

La Fondazione Rusconi è nata a seguito delle disposizioni testamentarie della Contessa Luisa Verzaglia vedova Rusconi come ente morale nel 1927. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, artistico, di promozione sociale, di rigenerazione del territorio e di sostegno alle giovani generazioni e da anni collabora con il Comune per la realizzazione di progetti di interesse generale.

La Fondazione Villa Ghigi è stata costituita nel 2001 con atto del Consiglio comunale e, oltre a essere un centro per l’educazione ambientale/educazione alla sostenibilità di riferimento nel panorama regionale, collabora con il Comune e altre istituzioni sia in campo educativo, sia per la gestione e valorizzazione degli aspetti naturali e paesaggistico-ambientali del territorio ed è inoltre specializzata in progetti sul verde e il territorio, materiali divulgativi, eventi, corsi e incontri.

La Fondazione per l’Innovazione Urbana nasce nel 2017 con atto del Consiglio comunale a seguito della trasformazione del preesistente “Comitato Urban Center Bologna” e ha tra le sue finalità istituzionali e statutarie la realizzazione di attività di interesse pubblico, svolte a beneficio della collettività nel campo della trasformazione urbana e dell’innovazione, stimolando la partecipazione dei cittadini, sperimentando e promuovendo nuove ricerche e azioni. Collabora da anni con l’Amministrazione comunale su temi e progetti connessi dell’uso civico dei dati e delle tecnologie digitali, su percorsi di ascolto, collaborazione e partecipazione, nonché alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, nella realizzazione del progetto “Laboratorio Aperto”, supportando inoltre il Comune nello sviluppo di Bologna Missione Clima e i Quartieri nel percorso del Bilancio partecipativo.