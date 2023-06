Un arresto e una denuncia a Modena della Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 33 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.

Nella notte di ieri, alle ore 23.00, una pattuglia della Squadra Volante, nel corso dell’attività di controllo del territorio, nel transitare in via Paganine, ha notato due persone, un uomo e una donna, dall’atteggiamento sospetto, stazionare sotto il porticato di uno stabile.

I due all’arrivo degli agenti si trovavano seduti nei pressi di una vetrata con alcuni pezzi di cellophane appoggiati sulle gambe. Per terra, nelle loro immediate vicinanze, vi erano un bilancino di precisione e due involucri di cellophane aperti contenenti della sostanza polverosa accertata essere – da successiva prova narcotest – cocaina ed eroina per complessivi 8,66 grammi.

L’indagato è stato trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, già confezionata in 8 dosi pronte per la cessione, per un peso complessivo di 4,8 grammi, e della somma in contanti pari a 1505 euro.

Sostanza stupefacente, denaro e materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Il 33enne, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di decreto di espulsione, è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per aver violato l’Ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale, disposto nei suoi confronti il 15 luglio 2022.

La donna, una cittadina italiana di 30 anni, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.