Studenti meritevoli premiati dalla Fondazione Manodori

Diciassette borse di studio della Fondazione Manodori sono state consegnate a figli di appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in servizio alle dipendenze del Comando Provinciale di Reggio Emilia, risultati vincitori del concorso indetto, come avviene ogni anno, in concomitanza con la ricorrenza del 209° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

I riconoscimenti sono andati a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici.

La premiazione dei 17 studenti è avvenuta presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, e vi hanno partecipato oltre agli studenti i genitori ed i vertici della Fondazione e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia.

Dopo un breve saluto, il Colonnello Andrea Milani e il Presidente della Fondazione Manodori, Romano Sassatelli hanno proceduto alla premiazione.

Le borse di studio sono state assegnate a:

PER LA SCUOLA LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Emma MUSSO: Istituto Comprensivo “Andreoli” di Correggio (RE);

2. Giuseppe FETTA: Istituto Comprensivo Matteo Mario Boiardo di Scandiano (RE);

3. Sofia NEGRISOLO: Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Rubiera (RE);

4. Nicole BELMONTE: Istituto Comprensivo “Jacopo Zannoni” di Montecchio Emilia (RE);

5. Irene FERRARI: Istituto Comprensivo “Bismantova” di Castelnovo Monti (RE);

6. Agnese FERRARI: Istituto Comprensivo “Bismantova” di Castelnovo Monti (RE);

7. Rebecca MACCHIONE: Istituto Comprensivo “A.S. Aosta” di Reggio Emilia;

8. Omar DI MIERI: Istituto Comprensivo “Toschi” di Baiso;

9. Lucia Adele TAGLIAMONTE: Istituto I.E.X.S. di Reggio Emilia.

PER LA SCUOLA SECONDARIE DI SECONDO GRADO:

1. Luigi NEGRI: Istituto Superiore “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo Monti;

2. Erika CERULLO: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Cavazzi” di Pavullo nel Frignano;

3. Lorenzo SCIAMANNA: Istituto Superiore indirizzo Meccatronica “L. Nobili” di Reggio Emilia;

4. Andrea LUGINI: Istituto Superiore Tecnico “Blaise Pascal” di Reggio Emilia;

5. Eliana NAPOLI: Istituto Tecnico “Blaise Pascal” di Reggio Emilia;

6. Ilenia NEGRI: Istituto Superiore “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo Monti;

7. Alessia Esposito: Liceo Scienze Umane “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia;

8. Federica Saviano: Istituto Superiore Liceo Scientifico “Rinaldo Corso di Correggio (RE;