Sabato a Modena inaugurazione della Casa per Accoglienza Famiglia di PAN Onlus

Sabato 17 giugno 2023 si terrà l’inaugurazione della nuova Casa per Accoglienza Famiglia della Cooperativa Sociale PAN ONLUS a Castelfranco Emilia, in via Emilia Est 75. Il taglio del nastro è previsto per le ore 11:30 alla presenza delle massime autorità religiose e politiche della Regione.

PAN Onlus è una cooperativa sociale che si occupa di housing sociale e inserimento lavorativo di persone svantaggiate che svolge una miriade di micro-attività in diversi ambiti: dai traslochi alle piccole manutenzioni domestiche, dalle pulizie civili e industriali alla cura del verde, dai servizi di lavanderia alla produzione artigianale di bigiotteria e gadget personalizzati. Senza dimenticare il Laboratorio di Pasta Fresca dove si tramanda l’arte del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia.

Le molteplici attività della Cooperativa hanno permesso l’inserimento lavorativo delle molte persone accolte nella sua sede, come pure di valorizzare i talenti di persone con handicap fisici o cognitivi.

I sorrisi dei bimbi, la fiducia a poco a poco concessa da adulti in molti casi traditi dalla vita e dal prossimo, il miglioramento e la speranza che si diffonde e traspare nelle persone che riusciamo ad aiutare sono la nostra più grande ricompensa.

Oggi, con la costruzione della nuova Casa per Accoglienza Famiglia, PAN Onlus aumenta la propria capacità ricettiva di persone in situazione di fragilità, in particolare nuclei famigliari completi e/o persone con handicap.

Edificata nell’area della sede cooperativa, la nuova abitazione contribuirà a tratteggiare il disegno di un “Cortile Animato” che sarà luogo di aggregazione e cultura a disponibile per l’intera cittadinanza locale.

Da sempre è stato importante l’amorevole adozione di PAN Onlus da parte dell’intera comunità, che fin dall’inizio ha sostenuto le iniziative e le opere di solidarietà promosse dalla cooperativa.

Tanta strada ha già percorso PAN Onlus dalla sua fondazione nel 2015, non solo in senso metaforico: ogni anno organizza infatti un Ciclo-Pellegrinaggio all’insegna della solidarietà e della spiritualità con una nutrita schiera di impavidi ciclisti.