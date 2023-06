Polizia di Stato: fermati a Modena tre cittadini stranieri irregolari, subito espulsi ed accompagnati al CPR

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15.00, una pattuglia della Squadra Volante ha fermato per un controllo due cittadini stranieri in via Gramsci, i quali privi di documento di riconoscimento sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro identità.

Sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, sono stati messi a disposizione del locale Ufficio Immigrazione, che accertatane l’illegale presenza sul territorio, ha istruito i provvedimenti ai fini della loro espulsione.

I due, rispettivamente di 22 e 28 anni, in esecuzione di provvedimento di trattenimento del Questore, sono stati subito accompagnati al CPR – Centro Rimpatri di Gradisca d’Isonzo, da dove verranno definitivamente rimpatriati nei prossimi giorni.

Stessa sorte per un altro cittadino straniero, di 28 anni, fermato per un controllo presso il parco XXII Aprile nel pomeriggio del 9 giugno scorso ed accompagnato in Questura per accertamenti, in quanto privo di documenti di riconoscimento.

La sua posizione è stata vagliata dall’Ufficio Immigrazione, che all’esito delle verifiche, accertata la sua irregolarità sul TN, ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione.

Il giovane straniero, munito di provvedimento di espulsione del Prefetto e di trattenimento del Questore, è stato accompagnato al CPR di Potenza per il definitivo rimpatrio nel paese d’origine.