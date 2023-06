Lunedì 19 la prossima seduta del consiglio comunale sassolese

Si svolgerà lunedì prossimo, 19 giugno, a partire dalle ore 20 nella Sala delle Adunanze Consiliari in via Pretorio, 18, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo con 16 punti all’ordine del giorno di cui cinque interrogazioni ed una interpellanza.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del Capogruppo di Forza Italia Claudia Severi avente ad oggetto “Nuovo servizio raccolta rifiuti Sassuolo” per poi proseguire con l’interrogazione a firma di Stefano Bargi (Lega) avente ad oggetto: “Interrogazione sulle criticità di attuazione del sistema di raccolta “porta a porta” nel comune di Sassuolo”.

La terza interrogazione in discussione è a firma di Francesco Macchioni (Lista Macchioni) avente ad oggetto: “Ripristino dei contenitori per la raccolta stradale delle frazioni merceologiche coinvolte nel cambiamento dal modello porta a porta”; a cui seguirà quella presentata dal Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni avente ad oggetto: “Turismo a Sassuolo”.

Al quinto punto del Consiglio Comunale sarà in discussione l’interrogazione a firma di Maria Savigni ed altri (Pd),avente ad oggetto: “Sulla gestione e il controllo del traffico in piazza Martiri Partigiani”; a cui seguirà l’interpellanza presentata da Serena Lenzotti avente ad oggetto: “Pas e nuova sede: stato di fatto”.

Dopo una comunicazione del Presidente del Consiglio, al punto n° 8 della seduta sarà in discussione l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco. Adozione dell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2022.

Al nono e decimo punto del Consiglio Comunale di lunedì sera, saranno in approvazione le ratifiche delle varianti urbanistiche: Pu per ampliamento commerciale in via Bologna in variante a psc/rue; Pu per costruzione parcheggio multipiano e riqualificazione aree pubbliche in variante a psc/rue.

Seguirà la ratifica deliberazione n. 116 adottata dalla Giunta in via d’urgenza nella seduta del 30 maggio, poi l’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

Al punto 13 sarà in discussione il rinnovo contratti di servizio con Sgp srl e la riunificazione in “Contratto di Global” per poi proseguire con l’autorizzazione a procedere sull’estinzione anticipata di mutui contratti con la cassa depositi e prestiti spa.

Al punto 15 del Consiglio comunale l’Ordine del Giorno presentato da Stefano Bargi (Lega) avente ad oggetto “ordine del giorno per impegnare la Giunta comunale ad avviare il percorso di attivazione delle denominazioni comunali (de.co.).

Il consiglio Comunale si chiuderà con l’esame dell’ordine del giorno a firma del Consigliere Rossi (Forza Italia) avente ad oggetto: “candidatura a “la tradizione del balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare dell’Emilia centrale” a patrimonio culturale immateriale Unesco – sostegno del comune di Sassuolo”.