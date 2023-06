Lama Mocogno e Montecreto: avanti con la nuova raccolta differenziata

Obiettivo riciclare di più e meglio

Anche la montagna modenese si appresta a introdurre le nuove modalità di raccolta differenziata, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il riciclo di materia, dunque il risparmio di risorse del Pianeta, in linea con gli obiettivi di Regione Emilia-Romagna e Unione Europea.

Lama e Montecreto apripista: i contenitori dell’indifferenziata saranno aperti solo con Smart Card

I comuni apripista sono Lama Mocogno e Montecreto, dove verrà mantenuta la raccolta rifiuti stradale, ma attraverso batterie complete di tutte le raccolte differenziate e con apertura dei contenitori dell’indifferenziato attraverso la smart card denominata Carta Smeraldo, ritirabile dai titolari di utenza TARI o loro delegati presso le Case Smeraldo allestite da Hera in ogni comune.

Lama: Casa Smeraldo chiusa, la Carta Smeraldo in ritiro (il martedì) presso la stazione ecologica

A Lama Mocogno, primo comune montano in assoluto a partire, la Casa Smeraldo è stata aperta fino allo scorso martedì 13 presso la sala consiliare del Comune. D’ora in poi il ritiro della carta (unitamente a un kit per la separazione domestica dell’organico), potrà essere effettuato ogni martedì, dalle 9 alle 12, presso la stazione ecologica del comune, in via 25 Aprile, 2.

Montecreto: Casa Smeraldo aperta da lunedì 19 giugno

A Montecreto, invece, l’attivazione della Casa Smeraldo avverrà lunedì 19 giugno (fino a sabato 1° luglio), presso il Municipio in via Roma 24, con apertura dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle18.30. Proprio in questi giorni, tutti i titolari di utenza TARI, stanno ricevendo una lettera informativa di Hera sulla partenza del nuovo servizio e sulla necessità di dotarsi di Carta Smeraldo. Per i proprietari di seconde case, la missiva è stata inviata all’indirizzo di residenza.

Nelle prossime settimane in arrivo le nuove batterie di contenitori

Nelle prossime settimane poi, con gradualità, saranno posate nei due comuni le nuove batterie di contenitori rifiuti (comprendenti anche i cassonetti smart per l’indifferenziato), unitamente a una razionalizzazione dei punti di conferimento, sempre secondo le prescrizioni di distanza dalle abitazioni previste dai regolamenti comunali.

I prossimi comuni in partenza

A fine luglio è prevista l’apertura delle Case Smeraldo, propedeutica all’attivazione dei nuovi servizi di raccolta, anche a Montese, Pievepelago, Riolunato e Zocca. Dopo l’estate toccherà invece a Fanano, Pavullo e Sestola.