Cena di Gala per i 30 anni di AISM, sezione provinciale di Modena

L’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – sezione provinciale di Modena, giovedì 15 giugno ore 20.30 celebra 30 anni di attività con una cena di gala presso il Ristorante del Modena Golf & Country Club a Colombaro di Formigine, il cui ricavato è destinato a un importante progetto rivolto ai giovani con SM, per creare a Modena un centro benessere rivolto ai partecipanti del “percorso Young” che coinvolge i soci Aism sotto i 35 anni.

Alla cena, organizzata e promossa dal Lions Club Modena Sigonio, partecipano tra gli altri il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, il Questore Silvia Bordese, il Prefetto Alessandra Camporota e diverse autorità lionistiche tra le quali il vice governatore Giorgio Ferroni.

Cronica, imprevedibile e invalidante, la Sclerosi Multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora compiuto 40 anni. In Italia sono 137mila le persone con sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. A livello locale, le persone attualmente in contatto con nostra la sezione sono oltre 700 di cui 500 persone con la patologia e i restanti sono familiari.

«In questi 30 anni – fanno sapere dall’associazione – l’attività è cresciuta grazie al lavoro di tanti volontari e persone che ci hanno sostenuto con entusiasmo; siamo in grado di offrire attività e servizi rivolti a coloro che si trovano a dover convivere per tutta la vita con una patologia complessa e progressiva, rendiamo disponibili programmi di fisioterapia, servizi psicologici, consulenze legali, trasporti con mezzi attrezzati, attività di socializzazione, eventi informativi, oltre ad un costante servizio di ascolto».